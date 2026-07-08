El doble terremoto de Venezuela en cifras

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Redacción américa, 7 jul (EFE).- Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

1.- Fallecidos y heridos

La cifra de muertos subió a 3.685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el último balance oficial.

Las autoridades, que habilitaron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra desde el pasado 25 de junio, un día después del doblete sísmico, cuando contabilizaban 157 personas en paradero desconocido.

La iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ registra más de 30.000 reportes de personas cuyo paradero no ha podido ser confirmado.

El Gobierno de Portugal confirmó que el número de ciudadanos portugueses fallecidos asciende a 100, 18 de ellos menores de edad, mientras que otros 59 siguen desaparecidos.

Por su parte, el Ejecutivo de Perú informó que cinco integrantes de una familia peruana reportada inicialmente como desaparecida fueron ubicados en su vivienda en La Guaira y recibirán ayuda humanitaria.

2.- Equipos de rescate

Actualmente, se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad, mientras que hay un total de 28.362 voluntarios registrados, entre ellos un grupo de 200 mineros que se ha sumado a las labores de búsqueda y trabaja para recuperar los cuerpos de las víctimas.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que 6.462 personas han sido rescatadas -una cifra que se mantiene sin cambios desde el pasado jueves- y que 17.907 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 87 campamentos transitorios.

3.- Réplicas

Tras los dos grandes terremotos del 24 de junio, Venezuela ha registrado 1.076 réplicas, según información gubernamental.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó en las últimas 24 horas más de una decena de sismos, con magnitudes comprendidas entre 4 y 2,6.

4.- Ayuda humanitaria

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió ayuda a «países sísmicos» como Japón, Perú y Chile para que envíen a especialistas que «permitan ver qué estructuras requieren ajustes».

El secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, llegó a Venezuela y se reunió con Rodríguez para la coordinación de la respuesta a las consecuencias de los terremotos.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, recalcó que la financiación total destinada al Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela ha aumentado hasta los 300 millones de dólares, una iniciativa que antes de la tragedia había recibido unos 115 millones de dólares.

La Cancillería china informó que un primer lote de 80 toneladas de ayuda humanitaria llegó al país sudamericano en un vuelo, mientras que el Gobierno francés envió 44 toneladas.

El Gobierno estadounidense aseguró que la entrega de ayuda ha sido «confiable y rápida», mientras que Washington prevé transitar sus esfuerzos de la fase de búsqueda y rescate a la de recuperación.

El Gobierno de Haití anunció la partida de una misión médica compuesta por 31 profesionales de la salud, médicos y otros especialistas.

Por su parte, Ecuador señaló que sus funcionarios ahora están brindando asistencia a personas afectadas en Venezuela, país con el que Quito tiene rotas las relaciones diplomáticas desde 2024.

5. Daños

Jorge Rodríguez indicó en un mensaje en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y en 190 los colapsados.

Familiares de los presos políticos señalaron a EFE que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto, con la desmejora en la alimentación y la falta de atención a algunas de las estructuras que sufrieron daños por el desastre.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha dado un balance oficial sobre la situación de las cárceles.

Un total de 14.634 personas se encuentran alojadas en 87 campamentos transitorios, según datos gubernamentales.

Unas 36.700 mujeres afectadas están embarazadas y unas 4.000 darán a luz en el próximo mes en medio de la «grave emergencia humanitaria» que vive el país, alertó el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés). EFE

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