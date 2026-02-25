El dominicano Andersson García destaca en triunfo de los Capitanes sobre Salt Lake City

2 minutos

México, 24 feb (EFE).- El dominicano Andersson García destacó este martes con doble-doble en el triunfo de los Capitanes de la Ciudad de México 122-118 sobre Salt Lake City Stars en partido de la temporada de la G-League.

Los Capitanes acumulan 16 triunfos y 7 derrotas para confirmarse líderes de la Conferencia del Oeste; Stars, que suma 11 ganados y 15 perdidos, es undécimo en el mismo sector.

García brilló con 18 puntos y 12 rebotes junto a James Bouknight, quien fue el mejor anotador de su equipo con 24 puntos.

El quinteto local fue dueño del primer periodo gracias a una gran intensidad que les permitió alejarse 32-19 impulsados por la consistencia de las rotaciones que implementó el entrenador brasileño Vitor Galvani.

Andersson García destacó en los titulares con cinco puntos y Wade Taylor entre los que ayudaron desde la banca con seis puntos.

Salt Lake City resintió desde muy temprano contar con una corta plantilla de solo siete jugadores para soportar la altura de 2.240 metros a los que se encuentra la Arena de la Ciudad de México, hogar de su rival.

A pesar de las circunstancias, Stars, liderado por Justin Harmon, mejoró su puntería en el segundo cuarto, en el que anotó 35 puntos, contra 19 del primero, que de todas maneras fueron insuficientes para recortar la desventaja a menos de dos dígitos.

El equipo de la capital mexicana se fue al descanso con ventaja de 64-54 gracias a los encestes del dominicano Lionel Figueroa, Andersson García y Wade Taylor.

De regreso en la duela, el local sobrellevó el partido, incluso se relajó, pero logró acrecentar la distancia 94-81, no obstante que fue el periodo en el que menor cantidad de puntos encestaron, con 30 en total, contra los 32 logrados en el primero y el segundo, respectivamente.

En el último cuarto, el visitante se acercó 112-109 ante la molestia de Galvani, quien exigió a sus jugadores mayor intensidad frente a un rival disminuido físicamente, pero fortalecido por una reacción que Lionel Figueroa avivó con una falta flagrante que permitió a Stars acercarse 112-111.

En un cierre dramático, triples de Boo Buie y de James Bouknight y la efectividad de Wade Taylor evitaron la catástrofe.

En su siguiente partido, los Capitanes visitarán a los Iowa Wolves el próximo viernes. EFE

