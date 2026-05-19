El dominicano Montero y Sako se unen al trabajo del Valencia tras ser baja el domingo

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València, 19 may (EFE).- El exterior dominicano Jean Montero y el interior francés Neal Sako se reintegraron este martes en los entrenamientos del Valencia Basket para preparar la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga tras no haber podido jugar por enfermedad el partido del domingo en la Liga Endesa.

Tras la victoria lograda en ese ultimo encuentro ante el Surne Bilbao Basket, el técnico Pedro Martínez dio libre el lunes a la plantilla y empezó a preparar este martes su partido del viernes en Atenas (Grecia) ante el Real Madrid y lo hizo ya con Montero y Sako con el grupo.

Las únicas bajas fueron los aleros Xabi López-Arostegui, que mantiene sus problemas musculares, y Josep Puerto, que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el tercer encuentro de los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos.

Después del encuentro ante el Bilbao, Pedro Martínez dijo que le gustaría poder recuperar a Puerto para el encuentro ante el Real Madrid pero asumió que sería muy complicado. En el caso de Montero y Sako, señaló que contaba con ellos para la semifinal pero no descartó que se tuvieran que perder algún entrenamiento, algo que finalmente no ha sucedido.

De esta manera, y salvo nuevos contratiempos, el entrenador tendrá a su disposición a catorce jugadores de una plantilla en la que se acaba de integrar el base Álvaro Cárdenas tras regresar de su cesión al Peristeri y tendrá que hacer dos descartes para el encuentro.

El Valencia volverá entrenarse este miércoles en su pista antes de viajar por la tarde a Atenas para la disputa a partir del viernes de un torneo en el que también participan el Fenerbahce y el Olympiacos. EFE

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