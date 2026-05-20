El dulce regalo de Modi a Meloni dispara por error las acciones de una constructora india

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Nueva Delhi, 20 may (EFE).- Las acciones de la empresa Parle Industries se dispararon 5 % en la Bolsa de Bombay (BSE) después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, le regalara una bolsa de caramelos marca Melody a su homóloga italiana, Giorgia Meloni, durante una visita oficial este miércoles.

A medida de que el regalo de estos caramelos indios se volvía viral en el país asiático, los inversionistas acudieron en masa a la BSE para comprar las acciones de Parle Products, la multinacional de alimentos detrás de la marca Melody.

Sin embargo, terminaron comprando por error las acciones de Parle Industries, una empresa de nombre casi idéntico pero que se dedica a la infraestructura y los bienes raíces.

Parle Products, por el contrario, ni siquiera cotiza en bolsa.

«Como consecuencia de que la gente confunda a esa empresa con Parle Products, hoy se está observando un repunte en la cotización de las acciones de dicha compañía en particular», dijo el vicepresidente de Parle Products, el verdadero productor de los caramelos, Mayank Shah, a la agencia india ANI.

El ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, publicó en X este miércoles que las exportaciones de caramelos hechos en la India han crecido «casi un 166 % desde 2013-2014», alcanzando un valor de 13,7 millones de dólares en el último año fiscal.

El video de la primera ministra italiana agradeciendo a Modi por los caramelos, publicado en su cuenta de X este miércoles, ha superado las 9 millones de visualizaciones en menos de nueve horas y ha sido replicado ampliamente en medios de la India. EFE

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