El ecuatoriano Hincapié vuelve con el Arsenal tras lesión

1 minuto

Londres, 17 oct (EFE).- El ecuatoriano del Arsenal Piero Hincapié volvió a entrenarse por segundo día consecutivo con el resto de sus compañeros y estará disponible para el encuentro de este sábado frente al Fulham y para el duelo ante el Atlético de Madrid, el próximo 21 de octubre, tras recuperarse de una lesión en la ingle.

«Hincapié ha entrenado de nuevo hoy con el resto del equipo. Si todo va bien, estará disponible para jugar», expresó este viernes el técnico Mikel Arteta en rueda de prensa.

«Es un jugador con mucha determinación que va con todo a cada acción, especialmente en defensa. Es un jugador habilidoso con el balón», añadió.

El defensa, que llegó al conjunto londinense este verano y que solo ha disputado un minuto con el conjunto ‘Gunner’ en el duelo ante el Athletic Club, de competición europea, se sometió a una cirugía en la ingle a principios de verano, cuando todavía era jugador del Bayern Leverkusen, de la cual recayó y le ha tenido un mes alejado de los terrenos de juego.

Sobre el brasileño Gabriel Martinelli, Arteta se deshizo en elogios: «Lo está haciendo bien y está teniendo impacto en los partidos. Estoy muy contento con su forma de entrenar y en la manera que se comporta. Está anotando goles y esperemos que siga así».

El Arsenal, que visitará este sábado Craven Cottage para enfrentarse al Fulham, es el líder de la Premier League con un punto de ventaja sobre el Liverpool. EFE

