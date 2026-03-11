El edificio de la sede del Bundesbank será la Escuela Europea de Fráncfort del BCE

Fráncfort (Alemania), 11 mar (EFE).- El edificio que ha sido hasta ahora la sede del Bundesbank, el banco central de Alemania, será la nueva ubicación de la Escuela Europea de Fráncfort, a la que van principalmente los hijos de los empleados del Banco Central Europeo (BCE).

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, valoró este miércoles la decisión del Ayuntamiento de Fráncfort, donde se encuentra la sede del BCE también.

«Después de muchos años de incertidumbre, finalmente ha surgido un camino prometedor para el futuro emplazamiento de la Escuela Europea de Fráncfort tras el firme compromiso del BCE», dijo Lagarde.

Desde hace tiempo el BCE buscaba una ubicación para la Escuela Europea de Fráncfort porque carecen de espacio suficiente en las instalaciones que tienen ahora.

A su vez, el Bundesbank busca un nuevo edificio para su sede central en Fráncfort una vez que concluya el saneamiento de la sede actual en el norte de la ciudad.

La sede del Bundesbank, donde se encuentran más de la mitad de las reservas de oro de Alemania, es un edificio de estilo brutalista construido entre 1967 y 1972 símbolo de la cultura de estabilidad y que está protegido desde mayo de 2022 por ser considerado un monumento histórico. EFE

