El Ejército argelino «elimina» a cuatro terroristas en el norte de Argelia

1 minuto

Argel, 1 feb (EFE).- Cuatro presuntos terroristas fueron «eliminados» este domingo en la provincia argelina de Ain Defla, situada a unos 150 kilómetros al suroeste de Argel, en una operación de búsqueda y rastreo del Ejército del país magrebí, informó el Ministerio de Defensa.

Según un comunicado de la cartera de Estado, la operación -que sigue su curso- permitió, además, la recuperación de «cuatro fusiles de asalto Kalashnikov» y de munición, en el marco de la lucha de las autoridades argelinas contra el terrorismo.

El Ministerio precisó que esta acción «confirma la vigilancia permanente y la determinación» del ejército argelino para seguir con la persecución a grupos terroristas hasta su «total eliminación».

El Ejército argelino informó de la eliminación de 21 presuntos terroristas en 2025, además de la detención de 369 elementos de apoyo y la destrucción de 12 refugios para terroristas, según la evaluación de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El país magrebí ha reafirmado en múltiples ocasiones su compromiso con la lucha contra el terrorismo. EFE

na/sb/llb