El Ejército brasileño contará con una generala por primera vez en su historia

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Río de Janeiro, 31 mar (EFE).- El Ejército brasileño contará por primera vez en su historia con una mujer en el generalato tras la promoción de la coronel Claudia Lima Gusmão Cacho al rango de general de brigada, en una ceremonia prevista para este miércoles en Brasilia.

El ascenso se oficializó en un decreto firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y publicado este martes en una edición extraordinaria del diario oficial, en el que figuran los nombres de los oficiales que recibirán la simbólica espada de general, uno de los principales ritos de paso en la carrera militar.

Gusmão Cacho, una médica con cerca de tres décadas de servicio en el Ejército, también será designada directora del Hospital Militar de Brasilia.

Su promoción se aprobó en febrero por el Alto Comando del Ejército, órgano integrado por los generales de mayor rango, que evalúa criterios como el tiempo de servicio, el mérito profesional y el desempeño en funciones de mando.

En declaraciones que concedió tras la aprobación de su promoción, la futura generala destacó el carácter meritocrático de su ascenso y subrayó que su trayectoria responde al cumplimiento de los requisitos exigidos.

«No fui promovida por ser mujer, sino por una carrera en la que cumplí los criterios», afirmó, al tiempo que reconoció el simbolismo de su nombramiento para la representación femenina en las Fuerzas Armadas.

Médica pediatra de formación, Gusmão Cacho ingresó al Ejército en 1996, en el marco de la apertura de plazas para mujeres en el área de salud, y ha prestado servicio en diversos estados del país, entre ellos Río de Janeiro, Pernambuco, Goiás y el Distrito Federal de Brasilia.

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos en unidades militares y centros hospitalarios.

La promoción de Gusmão Cacho se produce en un contexto de avances graduales en la incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas brasileñas.

Aunque su presencia sigue siendo minoritaria -alrededor del 6 % del total del Ejército-, en los últimos años se han ampliado las oportunidades de acceso y progresión profesional.

Entre esos hitos destaca la autorización, en 2012, del ingreso femenino en la línea militar bélica, lo que abrió la posibilidad de ascender a los rangos más altos.

Asimismo, el Ejército comenzó a incorporar este año a mujeres al servicio militar inicial como soldados, un espacio que hasta hace poco les estaba vedado.

En la ceremonia de este miércoles también serán promovidos otros oficiales a distintos grados, incluidos generales de división y de Ejército. EFE

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