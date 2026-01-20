El ejército canadiense se plantea por primera vez en un siglo una invasión estadounidense

Toronto (Canadá), 20 ene (EFE).- Por primera vez en más de un siglo, el ejército canadiense ha elaborado un esquema teórico sobre una posible respuesta de Canadá a una invasión de Estados Unidos, informó este martes el periódico The Globe and Mail.

Los planes, confirmados al periódico por dos altos funcionarios del Gobierno canadiense, señalan que la respuesta canadiense a la superioridad militar de EE.UU. sería el empleo de tácticas similares a las utilizadas por los afganos contra Rusia y Estados Unidos en el siglo XX.

El periódico también destacó que esta modelización de la respuesta a una hipotética invasión es un paso diferente, e inferior, a la realización de un plan militar, que requeriría el diseño detallado de la ejecución de operaciones militares.

Los altos funcionarios gubernamentales, que confirmaron la existencia de l esquema teórico, también indicaron al rotativo que consideran improbable que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordene la invasión de Canadá. Uno de ellos también subrayó que las relaciones entre los militares de los dos países son positivas y que siguen colaborando en proyectos de defensa comunes.

Pero el hecho de que el ejército canadiense, que tiene un personal de unos 100.000 individuos, de los cuales solo unos 68.000 están en activo y el resto forman parte de las fuerzas de reserva, se esté planteando incluso teóricamente una invasión estadounidense es una señal del dramático cambio de las relaciones entre los dos países vecinos.

Desde que ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2024, Trump ha señalado en numerosas ocasiones su interés en anexionarse Canadá y convertirla en el 51 estado de EE.UU.

La cadena estadounidense NBC señaló este fin de semana que Trump ha aumentado sus quejas sobre la vulnerabilidad canadiense en el Ártico, un argumento similar al que el presidente estadounidense está utilizando para justificar sus anhelos de anexión de Groenlandia.

La modelización realizada por las fuerzas armadas canadienses señala que el ejército canadiense no podría resistir más de una semana, en el mejor de los casos, a las fuerzas estadounidenses. A partir de ahí, Canadá tendría que aplicar la lógica de la guerra de guerrillas con tácticas de emboscada y sabotaje realizadas por pequeñas unidades paramilitares o de civiles armados.

Los militares canadienses también anticipan en su modelo que Canadá solicite la ayuda de dos países europeos con armas nucleares, el Reino Unido y Francia, para defender el país.

Ottawa mantiene una relación histórica y cultural especial con ambos, antiguos poderes coloniales de Canadá. El monarca británico es también el jefe de Estado constitucional de Canadá. Y la provincia de Quebec, cuyo único idioma oficial es el francés, es una antigua colonia francesa que todavía tiene un fuerte vínculo con París. EFE

