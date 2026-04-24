El Ejército de Ecuador decomisa material explosivo en provincia fronteriza con Perú

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Quito, 24 abr (EFE).- El Ejército ecuatoriano decomisó material explosivo que presuntamente iba a ser usados en minería ilegal en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, informó este viernes el Ministerio de Defensa Nacional.

En un operativo, los militares incautaron -entre otros- 956 unidades de explosivo industrial (Emulnor), dos rollos de mecha lenta de 500 metros, 1.400 detonadores (cápsulas ordinarias), «evidenciando el nivel de logística empleada para estas actividades ilícitas», anotó.

La operación la ejecutaron las Fuerzas Armadas de Ecuador, a través del Ejército, en el sector de Chinapintza, municipio de Paquisha, en Zamora Chinchipe (sureste).

El Ministerio aseveró que «con firmeza», seguirá combatiendo «a estas mafias en todo el territorio».

Precisamente, el Ejército informó que en la provincia andina de Imbabura (norte) destruyó material presuntamente utilizado para la explotación ilegal de recursos naturales.

Esta semana, el Ejército también ejecutó operaciones en la provincia amazónica de Pastaza (este) contra la minería ilegal e inhabilitó material por un valor aproximado de 242.000 dólares.

Los militares también realizan operativos contra la minería ilegal en provincias como Azuay (sur) y Napo (centro-este), entre otras.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior. EFE

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