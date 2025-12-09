El ejército de Israel afirma que atacó sitios de Hezbolá en Líbano

1 minuto

El ejército de Israel anunció el martes que atacó un campo de entrenamiento y otros sitios operados por el movimiento islamista Hezbolá en el sur de Líbano.

Pese a una tregua alcanzada en noviembre de 2024 para poner fin a más de un año de hostilidades entre Israel y el movimiento proiraní, el ejército israelí ha continuado atacando Líbano y mantiene soldados en cinco zonas del sur libanés. Israel sostiene que su presencia tiene como objetivo atacar a Hezbolá.

«Hace poco, las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) atacaron estructuras de la organización terrorista Hezbolá en varias zonas del sur de Líbano», indicó en un comunicado.

Precisó que el ataque golpeó «una base de entrenamiento y calificación usado por la Fuerza Radwan de Hezbolá, así como «estructuras militares y un sitio de lanzamiento perteneciente a Hezbolá».

«Los objetivos alcanzados y el entrenamiento militar realizado en preparación de los ataques contra el Estado de Israel constituyen una violación del entendimiento entre Israel y Líbano y una amenaza al Estado de Israel», agregó.

