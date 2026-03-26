El Ejército de Israel dice haber completado ataques «a gran escala» contra Irán

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Redacción Internacional, 26 mar (EFE).- El Ejército de Israel comunicó en la madrugada del jueves haber finalizado una oleada de ataques «a gran escala» contra varios puntos de Irán, sin especificar más detalles.

En un mensaje publicado en su canal de Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que estos bombardeos se dirigieron contra «infraestructura del régimen del terror iraní» y mencionaron Isfahán, en el centro del país, como uno de sus objetivos.

Se desconoce el alcance de los ataques hasta el momento.

Isfahán es un punto clave para la infraestructura energética y militar iraní, al albergar una planta de enriquecimiento de uranio.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque conjunto contra Teherán el pasado 28 de febrero, que desencadenó el conflicto actual en Oriente Medio, los bombardeos han sido continuos.

La Guardia Revolucionaria iraní también dijo haber lanzado una nueva oleada de misiles y drones contra Israel y contra objetivos estadounidenses en los países del golfo Pérsico. EFE

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