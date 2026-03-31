El Ejército de Nigeria frustra un intento de yihadistas de secuestrar a más 150 personas

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Nairobi, 31 mar (EFE).- Más de 150 personas fueron rescatadas tras un intento de secuestro «masivo» perpetrado por yihadistas entre los pueblos nigerianos de Buratai y Kamuya, en el estado de Borno (noreste), informó este martes el Ejército de Nigeria.

El incidente tuvo lugar sobre las 14:50 horas (13:50 GMT) del lunes, cuando «terroristas de Boko Haram/Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés)» atacaron a las tropas nigerianas mientras escoltaban a un grupo de civiles, según publicó el Ejército en su cuenta de la red social X.

«Los sistemas de vigilancia identificaron a los insurgentes que intentaban secuestrar a un gran número de civiles, incluyendo hombres, mujeres y niños», añadió el Ejército.

Durante los enfrentamientos, al menos cinco soldados nigerianos resultaron gravemente heridos como consecuencia de la explosión de un artefacto improvisado.

«Todos los civiles rescatados, estimados en más de 150, fueron puestos a salvo y trasladados a Buratai para reunirse con sus familias», concluyeron las Fuerzas Armadas nigerianas.

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

En el noroeste de Nigeria, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE

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