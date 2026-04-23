El Ejército de Nigeria mata a 24 terroristas al repeler un ataque en el noreste del país

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Nairobi, 23 abr (EFE).- El Ejército de Nigeria afirmó este jueves haber matado a 24 terroristas al repeler un ataque anoche en el noreste del país, en el estado de Borno, golpeado por la violencia yihadista.

Según informó en un comunicado el portavoz militar Sani Uba, el ataque se produjo en la localidad de Kukareta y empezó poco después de la pasada medianoche y se alargó hasta las 03.00 de la madrugada hora local (23.00 del miércoles y 02.00 del jueves GMT).

Tropas de la Operación Hadin Kai (desplegada en el noreste para combatir el yihadismo) llevaron a cabo una «respuesta rápida y coordinada (…) conteniendo eficazmente el asalto y obligando a los terroristas a una retirada desordenada», señaló el portavoz.

«Durante el enfrentamiento, las tropas infligieron numerosas bajas a los atacantes, con 24 terroristas neutralizados hasta el momento», detalló el comunicado, al lamentar que dos militares resultaron heridos, si bien ya han sido «estabilizados».

Las Fuerzas Armadas también recuperaron un importante alijo de armas y munición, incluyendo 18 fusiles AK-47, tres ametralladoras de propósito general, dos ametralladoras antiaéreas automáticas, tres lanzagranadas, dos morteros y cuatro granadas de mano, entre otros.

«Se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate para recuperar más cadáveres y material a lo largo de las rutas de retirada de los terroristas, que están llenas de rastros de sangre y material médico», destacó Uba.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos lanzó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste.

Además, algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades a veces tildan de «terroristas». EFE

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