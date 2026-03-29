El Ejército de Somalia mata a 21 yihadistas del grupo Al Shabab tras repeler un ataque

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Nairobi, 29 mar (EFE).- El Ejército de Somalia ha matado a 21 terroristas del grupo yihadista somalí Al Shabab tras repeler un ataque en el sur del país, informó este domingo el Ministerio de Defensa.

«Las Fuerzas Armadas Nacionales Somalíes derrotaron a militantes de Al Shabab en una batalla que tuvo lugar en las cercanías de Daynuunaay, en la región de Bay, después de que el grupo intentó lanzar un ataque sorpresa contra las fuerzas nacionales», afirmó Defensa en la red social X, sin concretar cuándo ocurrió el ataque.

«Durante la operación, 21 milicianos terroristas de Al Shabab murieron y más de 10 resultaron heridos», subrayó.

El Ejército también tomó el control de la ciudad de Daynuunaay, que forma parte de una ruta clave que conecta la ciudad de Baidoa con la capital del país, Mogadiscio, añadió el Ministerio de Defensa, sin facilitar más detalles.

EFE no pudo verificar de manera independiente la muerte de los yihadistas.

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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