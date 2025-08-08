El Ejército de Somalia mata a más de 100 miembros del grupo yihadista Al Shabab

Nairobi, 8 ago (EFE).- El Ejército de Somalia mató a más de cien miembros del grupo yihadista Al Shabab, en una operación conjunta con soldados ugandeses de la misión de la Unión Africana (UA) en el país, informó este viernes el Ministerio somalí de Defensa.

Según un breve comunicado del Ministerio, la operación permitió recuperar este viernes el control de la ciudad de Barire, en la región sureña del Bajo Shabelle y al suroeste de Mogadiscio (la capital somalí), después de una ofensiva que duró una semana y en la que se recuperaron «armas y suministros militares».

«Durante la operación, más de cien militantes de Al Shabab fueron abatidos, mientras otros varios fueron capturados vivos. Las tropas están llevando a cabo ahora operaciones para despejar la ciudad y las áreas cercanas», señaló la institución.

El Ministerio elogió el «valor» de las Fuerzas Armadas de Somalia y de la Misión de Apoyo de la UA en Somalia (AUSSOM) y el apoyo de las «socios internacionales» del país.

El pasado día 4, el Gobierno somalí ya informó de que más de setenta terroristas fueron abatidos en Barire, después de cuatro días de operaciones, y el día anterior, la AUSSOM confirmó la muerte de 50 terroristas en la misma localidad.

El Ministerio de Defensa no aclaró este viernes si la cifra final incluye a esos muertos anunciados previamente.

La AUSSOM, que sustituyó en enero pasado a una misión anterior de la UA, está compuesta por tropas de Uganda, Yibuti, Kenia, Etiopía, Egipto y Somalia, y presta apoyo al Ejército somalí en la lucha contra el yihadismo.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la UA, ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador). EFE

