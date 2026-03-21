El Ejército israelí afirma haber abatido a cuatro miembros de Hizbulá en el sur de Líbano

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Jerusalén, 21 mar (EFE).- El Ejército israelí aseguró haber abatido a cuatro miembros de Hizbulá durante una ofensiva terrestre en el sur de Líbano la pasada madrugada, y añadió que también atacó «varias sedes» de la milicia chií libanesa en Beirut.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) neutralizaron a un terrorista en un enfrentamiento terrestre. Además, dirigieron aeronaves de la fuerza aérea que atacaron a otros terroristas que abrieron fuego contra las FDI. Posteriormente, neutralizaron a tres terroristas más con fuego de tanque», dice el comunicado castrense.

Asimismo, la fuerza aérea, «guiada por la inteligencia militar», atacó una sede de Hizbulá en la capital libanesa y, según esta versión, no se registraron bajas en el bando israelí, completa el comunicado.

Después de que Hizbulá se implicara en la guerra con Irán mediante el lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí en represalia por el asesinato del otrora líder supremo iraní Ali Jameneí por parte de Israel, el Estado hebreo inició una operación a gran escala sobre el terreno en el sur del país de los cedros.

Las FDI ya ocupan posiciones en la parte austral de Líbano, han provocado un millar de muertos y el desplazamiento masivo de un millón de personas, en un país con menos de 6 millones de habitantes.

Concretamente, se han instalado en la proximidades del río Litani para atacar supuestos bastiones de Hizbulá, así como sus presuntas vías de abastecimiento, mientras la población local teme no poder volver a sus casas e Israel ha pospuesto su hipotético regreso sine die.

Antes de que Hizbulá entrara de lleno en el conflicto, Israel ya violaba casi a diario el alto el fuego que rubricó con Líbano el 27 de noviembre de 2024, provocando decenas de muertos en esta misma zona del país. EFE

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