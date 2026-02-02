El Ejército israelí bombardea el sur del Líbano tras ordenar evacuaciones a la población

Jerusalén, 2 ene (EFE).- El Ejército de Israel bombardeó este lunes Kaar Tibnit y Ain Qana, ambas en el sur del Líbano, tras ordenar la evacuación de perímetros en ambas localidades, alegando que en ellos había edificios utilizados por el grupo chií Hizbulá.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) atacaron varias instalaciones de almacenaje de armas de Hizbulá en el sur del Líbano para los intentos de restablecerse de la organización terrorista», recoge el comunicado emitido por las fuerzas armadas israelíes.

Israel bombardea el país vecino casi a diario desde que entró en vigor el alto el fuego el 27 de noviembre de 2024.

La Agencia de Noticias Nacional libanesa (ANN) confirmó que la aviación israelí atacó un edificio en Kfar Tibnit con dos misiles y recogió también un ataque aéreo en otro inmueble de Ain Qanal.

Hasta ahora no se ha informado de víctimas mortales a causa de los bombardeos.

Según el Ejército israelí, una de las infraestructuras «estaba localizada en el corazón de un área civil», y acusó a Hizbulá de usar a la población como escudos humanos.

Sin embargo, las fuerzas armadas no dieron más detalles sobre el proceso de identificación de ambos edificios.

Aproximadamente media hora antes de ejecutar los bombardeos, el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichai Adraee, publicó en la red social X un mensaje que llamaba a la evacuación de la población en torno a estos inmuebles.

«Usted se encuentra cerca de instalaciones de Hizbulá: por su seguridad y la de su familia, debe evacuar estos edificios inmediatamente y alejarse 300 metros de ellos, como se muestra en el mapa», recogen las imágenes difundidas por el Ejército, en las que se señalizan los edificios y se demarca un perímetro de peligro a su alrededor.

Desde que el alto el fuego entró en vigor en el Líbano el 27 de noviembre de 2024, Israel ha bombardeado casi a diario el sur del país (y en ocasiones el Valle de la Becá, en el este, o Beirut en el norte), alegando presunta actividad de arme de Hizbulá.

El grupo chií, por su parte, no ataca territorio israelí desde diciembre de 2024. EFE

