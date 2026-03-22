El ejército israelí informa de ataques de colonos en la Cisjordania ocupada

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El ejército israelí informó el domingo de una serie de incendios provocados por colonos israelíes la noche anterior contra palestinos en la Cisjordania ocupada.

«Anoche, se enviaron fuerzas» militares «y de la policía de fronteras a varias aldeas palestinas… tras recibir noticias de que civiles israelíes habían provocado incendios en edificios y propiedades, además de provocar disturbios en la zona», informó el ejército.

«Las fuerzas de seguridad condenan cualquier tipo de violencia y seguirán actuando para mantener la seguridad de los residentes y el orden público en la zona», añadieron.

La agencia de noticias palestina WAFA informó de que varios palestinos resultaron heridos en los ataques.

Los incidentes se produjeron después de que el ejército anunciara que un civil israelí había fallecido el sábado «tras recibir un aviso sobre un vehículo palestino que chocó contra un vehículo israelí».

La policía israelí dijo que estaba investigando si el incidente estaba «relacionado con el terrorismo», pero no había confirmación.

La violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania repuntó notablemente desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Seis palestinos han muerto por disparos en ataques de colonos en Cisjordania desde el 1 de marzo, según un recuento de datos del Ministerio de Salud palestino, con sede en Ramala.

Esto se produce después de que la violencia en Cisjordania, que Israel ocupa desde 1967, haya aumentado drásticamente desde que el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 desencadenara la guerra de Gaza.

Según un recuento de la AFP basado en las cifras del ministerio de Salud palestino, las tropas israelíes o los colonos mataron al menos a 1.050 palestinos —muchos de ellos militantes, pero también decenas de civiles— en Cisjordania desde el inicio de la guerra de Gaza.

Las cifras oficiales israelíes indican que 45 israelíes, entre soldados y civiles, también murieron en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.

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