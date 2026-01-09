El Ejército somalí mata a 22 yihadistas en una operación nocturna en el suroeste del país

3 minutos

Nairobi, 9 ene (EFE).- Un total de 22 presuntos terroristas del grupo yihadista somalí Al Shabab fueron “eliminados” por las fuerzas especiales Danab del Ejército de Somalia, durante una operación nocturna en el sur del país, informó este viernes el Ministerio de Defensa.

“La operación tuvo como objetivo a un grupo de militantes terroristas de Al Shabab que llevaban tiempo bajo vigilancia y preparaban atentados suicidas y artefactos explosivos improvisados (VBIED, en inglés) en vehículos”, indicó Defensa en un comunicado.

“Como resultado de la operación, 22 terroristas fueron eliminados y todos los materiales explosivos y vehículos destinados a los atentados fueron destruidos”, agregó.

De acuerdo con Defensa, el grupo terrorista planeaba utilizar los vehículos cargados de explosivos contra la población civil del país y objetivos de seguridad.

El operativo se realizó en la localidad rural de Buur Eyle, en la región de Bahía, dentro del estado del Sudoeste, dónde la falta de presencia del Estado somalí permitió la proliferación de grupos armados como Al Shabab.

“Las operaciones antiterroristas continuarán hasta que se elimine totalmente la amenaza de Al-Shabab y se garanticen la paz y la estabilidad duraderas en todo el país”, concluyó el documento.

Este operativo se suma a un ataque coordinado con Estados Unidos la pasada noche contra una fábrica yihadista para la preparación de artefactos explosivos en el distrito de Saakow (sur), en el que un total de 18 supuestos terroristas fueron abatidos en los bombardeos, según informó previamente, también este viernes, el Ministerio de Defensa.

El ministerio añadió que estas operaciones demuestran la «estrecha cooperación» entre las Fuerzas Armadas somalíes y los aliados internacionales en el «esfuerzo continuo por derrotar a Al Shabab».

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de EE.UU. y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

aam/pa/alf