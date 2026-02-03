El Ejército sudanés rompe el asedio de los paramilitares en la capital de Kordofán del Sur

Jartum, 3 feb (EFE).- El Ejército de Sudán logró este martes romper el asedio impuesto contra Kadugli, capital de Kordofán del Sur y considerada estratégica, sitiada por el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y sus aliados desde prácticamente el inicio de la guerra en abril de 2023, informaron fuentes oficiales.

La televisión estatal sudanesa, citando a un alto oficial militar, aseguró que el Ejército llegó a Kadugli la mañana de este martes «tras fuertes combates en la zona de Al Kiwek, al norte de la ciudad, que se prolongaron durante más de tres horas».

Finalmente, las fuerzas sudanesas lograron «romper las líneas avanzadas de las FAR y su aliado, el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N), y abrir la carretera que conduce a Kadugli», indicó el medio.

El presidente del Consejo Soberano de Sudán y jefe del Ejército, Abdelfatah al Burhan, felicitó al pueblo sudanés por el fin del asedio en Kadugli y «afirmó que sus fuerzas llegarían a Darfur».

«No habrá tregua ni alto el fuego mientras las FAR ocupen las ciudades. Respondemos a todos los llamamientos a la paz, pero no venderemos la sangre del pueblo sudanés», indicó en declaraciones al medio saudí Al Hadath TV.

Posible alivio de la crisis humanitaria

Por su parte, la televisión estatal sudanesa informó de que «los combates provocaron la retirada de las fuerzas que habían impuesto el asedio, lo que permitió a las Fuerzas Armadas Sudanesas entrar en la ciudad y poner fin a su aislamiento, que se prolongó durante más de dos años y causó un deterioro de las condiciones de vida y una grave escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos», informó por su parte la televisión sudanesa.

Asimismo, sostuvo que levantar el asedio de Kadugli «podría allanar el camino para la reanudación del comercio y la llegada de ayuda humanitaria y médica, así como facilitar el movimiento de pacientes y estudiantes, en medio del empeoramiento de la crisis humanitaria».

El pasado 26 de enero, el Ejército sudanés anunció el levantamiento del asedio en Dilling, la segunda ciudad más grande del estado de Kordofán del Sur, y otra de las zonas claves.

Ahora, con la entrada Ejército en Kadugli, la carretera que conecta estas dos grandes ciudades, pasando por Habila, Abu Karshola y Al Rahad -ubicadas en el estado de Kordofán del Norte- hasta Port Sudan en la costa del mar Rojo, está abierta al movimiento de ciudadanos, bienes y ayuda humanitaria.

Las FAR y el SPLM-N llevan sitiando las ciudades de Kadugli y Dilling desde principios de la guerra y continúan realizando bombardeos de artillería y ataques con drones contra ambas ciudades, que han causado decenas de muertos y heridos.

El recrudecimiento de los combates en Kordofán se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa vasta región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar comenzó a mediados de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares. EFE

