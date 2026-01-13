El embajador australiano en EE.UU. que criticó a Donald Trump dejará el cargo en marzo

2 minutos

Bangkok, 13 ene (EFE).- El ex primer ministro de Australia y embajador del país oceánico en Estados Unidos, Kevin Rudd, dejará el cargo a finales de marzo, después de poco más de tres años como diplomático en Washington y tras una polémica por sus críticas públicas al presidente Donald Trump.

El primer ministro australiano, el laborista Anthony Albanese, anunció este martes que Rudd -que dirigió el país por última vez en 2013- abandonará el puesto, sin detallar razones de esta salida, que el medio público ABC califica de adelantada, al menos un año antes de lo previsto.

«En nombre de la nación, agradecemos a Kevin por su servicio y por defender los intereses de Australia junto a su más cercano aliado de seguridad (EE.UU.)», dijo frente a periodistas Albanese, que publicó luego en X varias fotografías de archivo junto a Rudd, reiterándole su agradecimiento.

En noviembre de 2024, tras confirmarse la victoria de Trump en las elecciones de entonces, Rudd borró una serie de mensajes que había publicado en las redes sociales tachando de «destructivo» al magnate republicano.

El exmandatario explicó en esa ocasión que con su decisión buscaba «eliminar la posibilidad de que tales comentarios sean malinterpretados como reflejo de sus posiciones como embajador y, por extensión, de las opiniones del Gobierno australiano».

Aclaró también que esos comentarios fueron publicados cuando dirigía un centro independiente estadounidense (Asia Society), un laboratorio de ideas al que retornará como presidente, según un comunicado difundido en su cuenta de X.

En otros mensajes en las redes sociales, Rudd había llamado a Trump «traidor de Occidente», lo que motivó varios pedidos de la oposición para que fuera destituido y el propio líder estadounidense, antes de retomar el poder en enero de 2025, ya había dicho en una entrevista con la televisión británica que Rudd no se quedaría «mucho tiempo».

El pasado octubre, Albanese reiteró su respaldo a Rudd, tras un tenso intercambio con Trump durante su visita a la Casa Blanca, cuando el republicano se encontró con el diplomático y le dijo «no me gustas y probablemente nunca me gustes».

En ese encuentro, Albanese y Trump firmaron un acuerdo por un valor aproximado de 8.500 millones de dólares estadounidenses (7.900 millones de euros), que busca reforzar la producción, el incremento del procesamiento y la exportación de tierras raras desde Australia hacia Estados Unidos, para contrarrestar la dependencia de China. EFE

hp/pav/gpv