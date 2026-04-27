El embajador de EE.UU. en Perú y el de China en Colombia se enfrentan en redes sociales

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(Actualiza con nueva respuesta del embajador chino)

Lima, 27 abr (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, increpó este lunes al embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, después de que este criticara el mensaje que el estadounidense lanzó contra Perú, en el que amenazaba con represalias si no se concretaba la compra de una flota de aviones de combate F-16.

Navarro relacionó a China con el personaje del lobo en el cuento de Caperucita Roja, en un mensaje en la red social X, en respuesta a Zhu, quien compartió en esta red social una información de EFE donde se reproducía la advertencia del estadounidense contra Perú.

El pasado 17 de abril, Navarro expresó: «Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región».

El embajador estadounidense envió el mensaje después de que se frustrara la firma del primer contrato con el Gobierno de Perú para la compra de doce aviones de combate F-16 Block 70, acordada en secreto, al enterarse a través de una entrevista radial de que el presidente interino, José María Balcázar, prefería dejar la transacción para el siguiente Gobierno después de elecciones.

Luego de las presiones contra el Gobierno y el presidente, el contrato se firmó el pasado lunes y el primer pago se hizo el miércoles pese a las reticencias de Balcázar, lo que llevó a las dimisiones de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa.

A raíz del mensaje de Navarro, Zhu dijo en su cuenta personal de X que «este lenguaje no es diplomático, ¡es coercitivo directo, puro y crudo!»

Este lunes, también a través de su cuenta, personal, Navarro le preguntó a Zhu si él aprendió diplomacia leyendo el cuento de Caperucita Roja.

«¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja? ¡Abuelito chino, qué ojos tan grandes tienes! ‘Son para verte mejor’ ¡Abuelito Chino, qué orejas tan grandes tienes! ‘Son para oírte mejor’. ¡Abuelito chino, qué dientes tan grandes tienes! ‘¡Son para comerte mejor!’, publicó el estadounidense.

A las pocas horas, Zhu confrontó a Navarro al cuestionarle si con esa similitud no estaba describiendo a EE.UU.

«¿Cuando describes al lobo de Caperucita Roja, no te estás mirando al espejo? Gritas ‘libre elección’ pero agitas el garrote de las sanciones, te haces el ‘país maduro’ pero usas burlas baratas… Con esto solo dejas clarísimo quién es el verdadero lobo», señaló el embajador chino.

«Nuestra cooperación con Perú es limpia, abierta y mutuamente beneficiosa. El que de verdad es fuerte no necesita dientes de cuento de hadas, sino grandeza y cerebro. La amistad entre China y Perú es sólida como una roca. Ningún cuento infantil la va a parar», añadió.

Navarro ha tenido previamente expresiones similares, como cuando invitó al entonces presidente interino José Jerí (2025-2026) a comer hamburguesas para «cambiar el menú», después de que saliesen a la luz una serie de encuentros semisecretos del mandatario con empresarios chinos en un chifa – restaurante de comisa tusán (fusión peruanochina).

Fue en ese contexto, bajo la administración de Jerí, que se firmó un principio de acuerdo bajo secreto para la adquisición de un total de 24 unidades del F-16 Block 70 por 3.500 millones de dólares, así como la modernización de la Base Naval del Callao, la principal de la Marina de Guerra de Perú, por unos 1.500 millones de dólares. EFE

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