El embajador iraní en Pakistán avala la mediación de Islamabad para detener las agresiones

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Islamabad, 31 mar (EFE).- El embajador de la República Islámica de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, expresó este martes su firme respaldo a las gestiones diplomáticas de Islamabad, calificando de «encomiables» los esfuerzos para reactivar la diplomacia y poner fin al conflicto contra Estados Unidos e Israel.

«Irán acoge con satisfacción las iniciativas diplomáticas proactivas de Pakistán, basadas en la buena voluntad, para restablecer la paz y lograr una estabilidad duradera en la región», escribió Moghadam en una serie de comunicados en X.

El embajador matizó que, si bien acoge esos esfuerzos, el éxito de cualquier mediación está sujeto al cumplimiento de exigencias irrenunciables por parte de Teherán, basadas en el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia.

«Los esfuerzos por reactivar la diplomacia, poner fin a las agresiones injustas e ilegales contra Irán y restaurar la confianza del mundo en lo que queda de las leyes y normas internacionales son encomiables», agregó el representante diplomático.

Esta disposición al diálogo mostrada por Moghadam en Islamabad se contrapone, sin embargo, con la versión más dura ofrecida desde Teherán por el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei.

Mientras el embajador califica de «proactivas» las gestiones de Pakistán, Bagaei enfrió las expectativas el lunes al desmarcarse de la cumbre celebrada en la capital paquistaní con Arabia Saudí, Turquía y Egipto durante el pasado fin de semana,

El portavoz insistió en que ese encuentro fue un «esquema diseñado por ellos mismos» en el que Irán no participó y calificó las propuestas de Washington recibidas a través de intermediarios como «excesivas e irrazonables».

El viceprimer ministro y canciller paquistaní, Ishaq Dar, afirmó el domingo que tanto Washington como Teherán han expresado su «confianza» en la capacidad de Islamabad para facilitar un diálogo que detenga la escalada bélica iniciada el pasado 28 de febrero. EFE

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