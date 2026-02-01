El empresario Blas Reguera es el nuevo presidente de Cerro Porteño

1 minuto

Asunción, 31 ene (EFE).- El empresario Blas Reguera fue elegido este sábado nuevo presidente del club paraguayo Cerro Porteño en reemplazo de Juan José Zapag, quien concluye 13 años al frente de la institución en dos períodos de administración, informaron medios locales.

Reguera, que venció en las votaciones al también empresario Carlos Rejala, conducirá al Ciclón de Barrio Obrero durante el período 2026-2029.

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, fue uno de los dirigentes que felicitó a Reguera por su triunfo.

En total, 15.088 socios estaban habilitados para votar en estas elecciones que se llevaron a cabo en una asamblea en el estadio asunceno General Pablo Rojas, conocido como ‘La Nueva Olla’, detalló en su página de internet el club, vigente campeón del fútbol paraguayo.

Zapag concluye así su segundo mandato, iniciado en 2022, y se convierte en el presidente de Cerro Porteño con más títulos, al conquistar 6 copas a nivel local.

Cerro Porteño, fundado el 1 de octubre de 1912, es uno de los equipos más populares del fútbol paraguayo, con más de 12.000 socios activos y 2.000 socios vitalicios.

Desde 1913, el conjunto Azulgrana ha conquistado 35 títulos en la primera división del fútbol paraguayo, aunque ningún trofeo internacional. EFE

