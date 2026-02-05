El escritor Boualem Sansal dice que ha sido despojado de su nacionalidad argelina

2 minutos

París, 5 feb (EFE).- El escritor Boualem Sansal, elegido recientemente miembro de la Academia Francesa, desveló este jueves que ha sido despojado de su nacionalidad argelina, tres meses después de salir de prisión en Argelia, y que ya es solo francés, según informó el diario Le Figaro.

En un encuentro con estudiantes de Secundaria en el instituto Edgar-Quinet, en el distrito nueve de París, Sansal afirmó hoy que ahora es un «ciudadano francés» y que ha sido «despojado de su nacionalidad argelina», según el rotativo que publica una foto de su charla a los alumnos.

Sansal había sido invitado al instituto por la presidenta de la región de Île-de-France, Valérie Pécresse, para debatir sobre caricaturas y democracia.

«No lo sabía», dijo Pécresse, sorprendida, en medio de la charla con los alumnos. Y Sansal replicó: «Probablemente aún haya trámites pendientes, pero, en realidad, ahora solo soy francés», según el relato publicado por Le Figaro.

El novelista, de 81 años, fue elegido el pasado 23 de enero para unirse a los «inmortales», apodo que reciben los académicos de la lengua francesa.

Sansal, convertido en una figura nacional tras su año de encarcelamiento en una prisión argelina y su liberación el 12 de noviembre de 2025, ocupará la vacante dejada por el historiador Jean-Denis Bredin, fallecido en 2021.

La vida de este exfuncionario argelino dio un giro el 16 de noviembre de 2024, cuando fue arrestado a su llegada a Argel procedente de París, y posteriormente encarcelado, lo que provocó conmoción e indignación en Francia, donde se lanzó una campaña de apoyo a este crítico del Gobierno argelino.

Fue condenado a cinco años de prisión, acusado de «atentar contra la unidad nacional» tras unas declaraciones que realizó en octubre de 2024 sobre Argelia y Marruecos. Posteriormente, el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, le concedió el indulto a petición de Alemania por motivos de salud. EFE

cat/fpa