El escritor franco-argelino Boualem Sansal elegido miembro de la Academia Francesa

4 minutos

París, 29 ene (EFE).- El escritor franco-argelino Boualem Sansal fue elegido este jueves para ocupar una plaza de la Academia Francesa, casi tres meses después de salir de prisión en Argelia.

Sansal, que ocupará el tercero de los cuarenta escaños de la Academia Francesa, se hizo con la plaza en la primera vuelta de la votación, al conseguir 25 de 26 votos, informó la institución en redes sociales.

El novelista, de 81 años, se une así a los «inmortales», apodo que reciben los académicos, que hasta hoy sumaban 35 (30 hombres y 5 mujeres). Tras la elección de Sansal, quedan vacantes cuatro puestos.

Sansal, convertido en una figura nacional tras su año de encarcelamiento en una prisión argelina y su liberación el 12 de noviembre de 2025, ocupará la vacante dejada por el historiador Jean-Denis Bredin, fallecido en 2021.

Su elección no ha sido una sorpresa, ya que Sansal era el más conocido de los seis postulantes. «Todos sus libros son un brillante homenaje a la fuerza y ​​a la riqueza de la lengua francesa, que utiliza con talento de narrador y de poeta», destaca en su página web la Academia Francesa, que le galardonó en 2015 con su Gran Premio de Novela por «2084: El fin del mundo».

El académico Jean-Christophe Rufin había sugerido incorporarlo a la prestigiosa institución en cuanto fuera excarcelado, pero los demás miembros se opusieron, ya que solo se puede ser elegido mediante solicitud, algo que Sansal hizo el 8 de enero.

La vida de este exfuncionario argelino dio un giro el 16 de noviembre de 2024, cuando fue arrestado a su llegada a Argel procedente de París, y posteriormente encarcelado, lo que provocó conmoción e indignación en Francia, donde se lanzó una campaña de apoyo a este crítico del Gobierno argelino.

Fue condenado a cinco años de prisión, acusado de «atentar contra la unidad nacional» tras unas declaraciones que realizó en octubre de 2024 sobre Argelia y Marruecos. Posteriormente, el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, le concedió el indulto a petición de Alemania por motivos de salud.

Sansal, que ha escrito una treintena de novelas, entre ellas ‘Calle Darwin’ y ‘Vivir’, colecciones de cuentos y ensayos desde 1999, fue galardonado en mayo pasado con el premio Cino Del Duca, uno de los más lucrativos (200.000 euros), y cuyo jurado -presidido por el escritor y secretario permanente de la Academia Francesa, Amin Maalouf- destacó que el franco-argelino es «una voz esencial de la literatura contemporánea» y «su obra refleja su compromiso inquebrantable con nuestra lengua común y los valores que encarna».

Fundada en 1635 por el cardenal Richelieu, la misión de la Academia, que elabora un diccionario (su primera edición data de 1694) y emite dictámenes ortográficos, es «dar ciertas reglas a nuestra lengua y hacerla pura, elocuente y apta para el tratamiento de las artes y las ciencias», según detalla la institución en su página web.

Entre sus miembros, además de Maalouf y Rufin, están Dominique Fernández, ganador del Premio Goncourt en 1982 con ‘En la mano del ángel’, una novela que se inspira en la vida de Pasolini, el escritor y cineasta italiano asesinado en Ostia en 1975; Erik Orsenna, premio Goncourt por ‘La exposición colonial’; o Chantal Thomas por sus novelas y numerosos ensayos, en particular sobre el Marqués de Sade, Giacomo Casanova y María Antonieta.

En noviembre pasado, la Academia eligió a dos nuevos miembros, los escritores Florian Zeller y Éric Neuhoff, que recibieron su traje azul oscuro o negro, con su característica casaca con bordados de ramas de olivo en verde y dorado, y una espada, como marca la tradición desde 1801.

Al ser investido, el nuevo académico recibe también la medalla de la Academia con el lema «A la Inmortalidad» y su nombre grabado. EFE

