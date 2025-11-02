El español Emilio de Justo abre la puerta grande en la mexicana Tlaxcala

Tlaxcala (México), 1 nov (EFE).- El español Emilio de Justo cortó dos orejas en la segunda corrida de la Feria de Tlaxcala, en el centro de México, mientras que el mexicano Sergio Flores se quedó con una y el también mexicano Jose Luis Angelino no obtuvo apéndices.

Se registró más de tres cuartos de entrada. Los toros de Hernández-Josio resultaron de desigual juego y escasos de trapío.

La nobleza del quinto de la tarde facilitó el triunfo de De Justo. Un toro chico que, sin embargó, dejó lucirse al español en el capote, llevándolo al caballo toreando, al que embistió con decisión.

Ya en la muleta, el español quiso lidiar con suavidad al paso. Gustó un cambiado de mano que antecedió a una tanda con la derecha ligada, fija y de cierta profundidad.

Más templada fue la primera serie con la mano siniestra, aunque estuvo menos cruzado al citar. Tras una transición toreando en redondo apostó Emilio por el pitón izquierdo deshaciéndose en la tanda final del ayudado.

El buen toro dobló tras la primera estocada y el diestro ibérico logró dos orejas que le abrieron la puerta grande.

Su primer toro escuchó sonoras protestas. La falta de trapío provocó gritos de «fuera, fuera».

La res manseó en el peto del picador y se mostró impávida en banderillas.

Acompañaron las quejas de los presentes la labor muletera del español quien procuró llevarlo a media altura sin poder sacar nada del toro.

De Justo escuchó un aviso tras dejar varias estocadas. Pitos a la caída del toro y la retirada del torero al callejón.

Tocó pelo también Sergio Flores. Un cárdeno más serio de presentación que el resto de la corrida y de transitar lento sirvió para una actuación en paralelo con pases templados con la mano derecha que no pudo repetir con la izquierda.

Flores mató de una estocada y obtuvo una oreja. Un toro protestado por pobres hechuras abrió plaza.

Se fue de lejos al caballo y sirvió al capote de Angelino que realizó medias revoleras en un quite. También apretó en banderillas.

Ya en la muleta fue acortando el viaje a un Angelino que citó con el pico de la muleta. Requirió José Luis de varias estocadas y descabello recibiendo dos avisos.

José Luis Angelino recibió a «puerta gayola» al cuarto de la tarde. Tras un tercio de banderillas sin demasiado brillo citó por bajo con la tela corta para aprovechar la embestida del animal. Se asomó desde buenos terrenos con la mano izquierda, adelantando la muleta, pero el astado se vino abajo.

Necesitó de varios intentos y descabellos. EFE

