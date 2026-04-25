El español Emilio de Justo torea en la Monumental de Aguascalientes, en centro de México

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Aguascalientes (México), 26 abr (EFE).- El cartel de la cuarta corrida de la Feria de San Marcos, en la ciudad mexicana de Aguascalientes, anuncia la presencia del español Emilio de Justo junto a los mexicanos Luis David y Diego San Román.

Los toreros se lidiarán contra reses de De la Mora en la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes, en el centro del país.

El fin de semana de corridas en la Feria de San Marcos finaliza con un cartel en el que sobresale la presencia del español Emilio de Justo, embarcado en una temporada clave para él.

De Justo viene de hacer un discreto papel en la sevillana Feria de Abril, donde lidió toros de la ganadería El Parralejo, compartiendo cartel con Diego Urdiales y David de Miranda, siendo este último el triunfador de la tarde.

El 2025 fue un año de éxitos para De Justo, con 53 corridas, 89 orejas y un rabo; una importante progresión frente al 2024 donde toreó 34 tardes.

Ya en las puertas de mayo y con sus dos futuras presencias confirmadas en la Feria de San Isidro, ciclo madrileño y el mas importante serial taurino del mundo, Emilio aún no ha logrado un triunfo destacable.

Aguascalientes es una plaza propicia para la propuesta de Emilio de Justo, pues su estadística en la monumental arroja unos resultados de cinco orejas en cuatro corridas, desde el año 2021. Las dos últimas el 1 de mayo del 2025, en la anterior edición de la Feria de San Marcos.

Al lado del española hará el paseillo el mexicano Diego San Román en su segunda corrida del fin de semana de San Marcos. En la primera, tarde del viernes 24 de abril, dejó ir las orejas por su desacierto con la espada.

Situación similar vivió en Madrid el pasado 5 de abril, cuando lidió en la Corrida de Resurrección de la capital española, quedándose cerca de obtener algún apéndice que el mal uso de los aceros evitó.

Sin embargo, en México, salió por la puerta grande de Guadalajara, León y Apizaco, en este 2026.

De Justo y San Román torean esta misma mañana del 25 de abril en la Plaza de Toros de Cinco Villas, en El estado de México.

Cierra el cartel Luis David, quien recientemente, en Guadalajara el 15 de marzo, fue el triunfador de la sexta corrida de la temporada de aniversario en la Nuevo Progreso, cortando la única oreja del festejo.

Antes en Autlán de la Grana, estado de Jalisco, en febrero, salió a hombros tras cortar dos orejas a un toro de Peñalba.

Se lidiarán reses de De la Mora, casa ganadera fundada en 1989 por Vicky de la Mora en el rancho Los Charcos, Querétaro, con 60 vacas y 2 sementales procedentes de la ganadería de su hermano, Fernando de la Mora.EFE

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