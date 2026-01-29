El español Javier Rabanal quiere hacer «tetracampeón» a Universitario: «La gente lo pide»

Fernando Gimeno

Lima, 29 ene (EFE).- El técnico español Javier Rabanal, que llevó el año pasado al Independiente del Valle a ganar su segunda liga ecuatoriana, ha asumido el reto este año de hacer que el Universitario de Deportes sea «tetracampeón» en Perú, un equipo que de alguna forma estaba «predestinado» a dirigir.

El entrenador oriundo de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) apunta en una entrevista con EFE que afronta la temporada con el «doble objetivo» no solo de ser nuevamente campeones nacionales de la Liga 1 de Perú por cuarta vez consecutiva, sino también de llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, donde el año pasado Universitario alcanzó los octavos de final, tras quince años sin hacerlo.

«Todo el mundo te pide el ‘tetra’. Es poca la gente que te pide que te olvides de ello para concentrarte solo en lo internacional. Entonces, tenemos una plantilla con todos los puestos doblados, y a mí me gusta mucho cambiar de partido a partido, no soy de un once fijo, me gustaría que todo el equipo se mantuviese implicado», señaló Rabanal.

«A ver qué tan lejos podemos llegar internacionalmente, nunca descuidando el torneo local porque es una oportunidad única que tenemos de conseguir el ‘tetra'», añadió el entrenador, antes de que jugar el domingo la primera jornada de la Liga 1 ante el ADT de Tarma.

«Enamorado» de la U

Rabanal, de 46 años, explicó que, pese al éxito logrado con Independiente del Valle, decidió salir por diferencias en la manera de buscar los objetivos del club.

«Decidimos que era mejor que cada uno siguiera por su lado. Ahí surgió la opción de venir aquí (a Universitario). También teníamos opciones de ir a Chile, Colombia y México, pero yo tenía claro que quería venir aquí», aseveró Rabanal, que conocía a la U por haberle enfrentado con Independiente en la Libertadores.

«Cuando vine (en la pasada Libertadores) le comenté a mi equipo técnico que ojalá algún día entrenásemos en un sitio con una hinchada que aprieta como la de aquí, y, desde que surgió, parece que estaba un poco como predestinado a que pudiéramos venir. No me lo pensé», agregó.

Su primer partido como entrenador de la U en el Monumental fue el sábado pasado en la Noche Crema, la gran fiesta de presentación de la U, que acabó con una goleada por 3-0 sobre la Universidad de Chile, un rival «de mucha exigencia» para el cuadro limeño, el equipo con más títulos de liga peruana al atesorar un total de 29.

«El ambiente aquí nos enamoró. Fue una de las razones por las que personalmente decidí venir aquí, y nos hemos encontrado un vestuario que es exactamente lo que nos transmitió: gente adulta que sabe lo que quiere, que trabaja muy duro, pero que exige se exige bastante y se está viendo los entrenamientos», comentó Rabanal.

Heynckes y Benítez, entre sus mayores influencias

En la U, el técnico canario también ha encontrado la motivación para «no solo ser la cabeza visible del primer equipo y jugar para ganar todos los fines de semana, que es lo que te pide Universitario, sino también poder ayudar a los veteranos a que tengan un buen final de carrera y a los jóvenes a que tengan un buen paso al primer equipo».

Como técnico, Rabanal explicó que sus principales influencias han sido entrenadores que han pasado por el Tenerife, como el alemán Jupp Heynckes y el español Rafa Benítez, pero también ha incorporado conceptos de los españoles Unai Emery y Josep Guardiola, del portugués José Mourinho y del alemán Jürgen Klopp.

«He ido cogiendo diferentes cosas que me interesaban de todo sin ser un fundamentalista de ninguno. Yo tengo mi propia manera de entender el juego, pero siempre he intentado tener muy compartimentado los conocimientos que me iban entrando y saber dónde los quería colocar», concluyó. EFE

