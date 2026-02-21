El estado de emergencia en Lima y el Callao no ha sido prorrogado, informan autoridades

3 minutos

Lima, 21 feb (EFE).- La Municipalidad de Lima Metropolitana y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú confirmaron este sábado que el Gobierno no ha prorrogado el estado de emergencia que se mantuvo en Lima y la provincia vecina del Callao desde octubre pasado para enfrentar a la criminalidad, cuya vigencia terminaba a inicios de esta semana.

La medida fue prorrogada por última vez, por un plazo de 30 días, el pasado 17 de enero por el gobierno del derechista José Jerí, quien fue destituido el pasado martes por el Congreso tras apenas cuatro meses en el cargo y a menos de dos meses para los comicios en los que se elegirá al nuevo gobierno peruano para el período 2026-2031.

Jerí implantó el estado de emergencia en Lima y el Callao desde que asumió el cargo, en octubre de 2025, para enfrentar el embate del crimen organizado y la delincuencia común.

Durante su vigencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantuvo el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y se restringieron los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito.

Desde el inicio del estado de emergencia, Jerí participó junto con sus ministros en una serie de operativos policiales, incluidos varios registros e intervenciones en prisiones, desde donde las autoridades aseguran que se coordinan gran parte de los delitos que se cometen, como la extorsión y el sicariato.

A pesar de las acciones de las autoridades, estos delitos han continuado en Lima y el Callao, principalmente contra trabajadores del transporte público, pequeños comerciantes y empresas vinculadas con la construcción.

En un comunicado emitido este sábado, la Municipalidad de Lima informó sobre el desmontaje que hicieron militares de un puesto de comando ubicado en el centro histórico de Lima y exhortó al nuevo gobierno de transición, que preside el izquierdista José Balcázar, que «disponga con carácter de urgencia la prorroga del estado de emergencia».

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló, por su parte, que «la finalización de la presencia y despliegue militar no constituye una decisión política ni operativa autónoma, sino la consecuencia jurídica autónoma del término del estado de emergencia».

«Las Fuerzas Armadas permanecen preparadas, organizadas y entrenadas para cumplir las misiones que el Estado disponga en defensa de la soberanía, el orden constitucional y la paz social», agregó mientras que el Gobierno de Balcázar aún no se ha pronunciado sobre el tema. EFE

dub/jrh