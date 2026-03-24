El estatus nuclear de Corea del Norte es «irreversible», dice Kim Jong Un

afp_tickers

2 minutos

Corea del Norte nunca cambiará su condición de país dotado de armas nucleares, declaró su líder, Kim Jong Un, según informaron el martes los medios estatales.

La declaración, realizada el lunes, tuvo lugar después de que Kim fuera reelegido un día antes como jefe del máximo órgano de formulación de políticas de Corea del Norte, la Comisión de Asuntos de Estado.

«Seguiremos consolidando firmemente nuestra condición de Estado con armas nucleares como un rumbo irreversible, al tiempo que intensificamos agresivamente nuestra lucha contra las fuerzas hostiles», afirmó Kim ante la asamblea legislativa en Pionyang.

En un extenso discurso de política, reportado por la agencia oficial KCNA, el líder norcoreano abordó una amplia gama de temas, desde armas nucleares y política de defensa hasta objetivos económicos y relaciones con Corea del Sur y Estados Unidos.

«De acuerdo con la misión encomendada por la Constitución de la República (…) ampliaremos y desarrollaremos aún más nuestro poder nuclear disuasivo de carácter autodefensivo», dijo, en referencia a las armas nucleares.

Kim añadió que la búsqueda de una consolidación de su condición de Estado dotado de armas nucleares ha estado «totalmente justificada».

El país aislado garantizará la «preparación precisa» de sus fuerzas nucleares, dijo, para hacer frente a las «amenazas estratégicas».

Kim no se anduvo con rodeos respecto a su vecino del sur, al que calificó como «el Estado más hostil».

«Designaremos a Corea del Sur como el Estado más hostil y lo trataremos en consecuencia de manera exhaustiva», afirmó.

Pyongyang hará «que pague sin piedad, sin la menor consideración ni vacilación, por cualquier acto que viole nuestra República», añadió.

Kim dirige el Estado fundado por su abuelo Kim Il Sung en 1948, y gobierna el país desde la muerte de su padre, Kim Jong Il, en 2011.

La asamblea legislativa norcoreana reelegió a Kim como presidente de Asuntos de Estado, informó anteriormente la KCNA, sin indicar si la decisión fue unánime o si hubo disenso.

Los críticos sostienen que las elecciones en Corea del Norte están predeterminadas y diseñadas para dar a la dirigencia una apariencia de legitimidad democrática.

kjk/dw/ad/lb