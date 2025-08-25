El este de Libia explora con Turquía fórmulas para fortalecer la seguridad regional

Argel, 25 ago (EFE).- El comandante del Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), Jalifa Haftar, que controla el este de Libia, exploró este lunes, junto con el jefe de Inteligencia turco, Ibrahim Kalin, las maneras de «fortalecer» la seguridad regional, después de que ayer, una delegación de alto nivel de Turquía -respaldo tradicional del Ejecutivo de Trípoli- llegara a Bengasi.

Las fuerzas de Haftar informaron en un comunicado de que, durante el encuentro, los participantes trataron el tema de la migración y las maneras de abordarla para «fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales».

Además, evaluaron distintas vías de cooperación bilateral en «diversos ámbitos», y revisaron los avances «significativos» en las relaciones entre los dos países que, según las fuerzas de Haftar, «favorecen sus intereses comunes».

Asimismo, este domingo, el jefe de Inteligencia egipcio, Hassan Rashad -de visita en Bengasi-, y Jalifa Haftar evaluaron mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad y exploraron fórmulas de coordinación en «asuntos de interés común».

La visita de Rashad coincidió con la llegada de una delegación de Turquía quien arribó a Bengasi a bordo del buque de guerra turco «Isla Henna», y con quien Sadam Haftar, Hijo del Jalifa Haftar, y recién nombrado comandante adjunto de su padre al mando de las LNA, abordó vías de «cooperación militar y naval» entre el país magrebí y Turquía.

El pasado mes de abril, líderes militares turcos recibieron en Ankara a Sadam Haftar, lo que reflejó el cambio estratégico de Turquía en un país fragmentado desde 2011 y dividido institucionalmente desde 2014 entre Trípoli y Bengasi, con el apoyo de potencias regionales e internacionales. EFE

