El estrecho de Ormuz, en el centro de la guerra: al menos 4 ataques en las últimas horas

Redacción Internacional, 11 mar (EFE).- El estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial y amenazado por Irán, así como sus proximidades, ha sido objeto de al menos cuatro ataques en las últimas horas, con barcos de procedencia griega, japonesa, tailandesa e israelí afectados.

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, informó de que tres barcos han sido alcanzados este miércoles por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria reivindicó el ataque contra un buque propiedad de Israel y con bandera de Liberia, el ‘Expres Room’, mientras Teherán aseguró este miércoles que no permitirá que «ni un litro de petróleo» atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.

Aquí lo que se sabe hasta ahora de los ataques a Ormuz, situado entre los golfos Pérsico y de Omán y por donde, en tiempos de paz, circula un 20 % del crudo y el gas natural licuado (GNL) mundiales:

Ataque a granelero al noroeste de Dubái

– UKMTO alertó este miércoles de que un barco granelero fue alcanzado por un proyectil desconocido a 50 millas náuticas del noroeste de Dubái, cerca de Ormuz, sin mencionar el nombre del buque. Según la alerta, el propio capitán de la embarcación informó del ataque y adelantó que la tripulación se encuentra «sana y salva».

– Horas después, el diario Naftemporiki de Grecia informó de que otro buque granelero, el Star Gwyneth, que navega bajo bandera de las Islas Marshall pero pertenece a la naviera griega Star Bulk Carriers, fue alcanzado en el casco por un proyectil a unas 50 millas náuticas al noroeste de Dubái.

Carguero al norte de Omán

– La agencia británica también informó de que un buque de carga fue alcanzado por un proyectil desconocido a 11 millas náuticas (20,37 kilómetros) al norte de Omán, en el estrecho de Ormuz, y provocó un incendio a bordo. La embarcación solicitó asistencia y su tripulación procedió a evacuarlo.

– La Armada Real de Tailandia dijo a su vez haber recibido un informe sobre un ataque en el estrecho de Ormuz a un granelero de bandera tailandesa propiedad de la naviera Precious Shipping Public, que quedó en llamas y, según medios, se hallaba a unas 11 millas náuticas al norte de Omán, lo que coincide con el reporte de UKMTO.

– Según medios tailandeses, se trata del barco Mayuree Naree, con 23 tripulantes a bordo. La Marina Real de Omán ha rescatado a 20 de ellos y continúa labores para asistir a otros tres, difundieron las fuerzas del país del Sudeste Asiático en redes sociales.

– La Guardia Revolucionaría iraní reivindicó la autoría del ataque al Mayuree Naree y también se adjudicó un golpe al ‘Expres Room’ de Israel.

Proyectil contra portacontenedores en el Pérsico

– UKMTO informó de que el capitán de un portacontenedores alertó de que la embarcación había sufrido daños por parte de un «proyectil sin identificar» a 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Jaima, en la costa de Emiratos Árabes Unidos, dentro del golfo Pérsico.

– Según el diario Naftemporiki, el buque portacontenedores es el One Majesty de bandera japonesa.

– La naviera japonesa Mitsui O.S.K. Lines (MOL) informó a su vez que su barco One Majesty recibió un impacto este miércoles mientras se encontraba anclado en el golfo Pérsico. En un comunicado remitido a EFE, la empresa, que investiga el incidente, detalló que el buque opera con normalidad y la tripulación «está a salvo».

Al menos 17 incidentes, según UKMTO

– Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán, UKMTO ha registrado 17 incidentes que afectaron a barcos alrededor del estrecho de Ormuz.

– Ormuz experimenta una caída drástica de su tráfico. Irán, que lo bloquea por el norte, ha amenazado en varias ocasiones con no permitir que se exporte «un solo litro de petróleo de la región» si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington ha insistido en que la ofensiva crecerá si Teherán sigue entorpeciendo el flujo de crudo.

Precio del petróleo

– El precio del petróleo Brent subía este miércoles un 2,76 % y superaba los 90 dólares en el mercado de futuros de Londres.

– Irán advirtió este miércoles que no será posible bajar el precio del petróleo mediante «medidas artificiales» y que se puede esperar, por la presión que han impuesto en el estrecho de Ormuz, que el precio del barril suba a 200 dólares.

– Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha asegurado haber destruido «múltiples buques de guerra iraníes» cerca de Ormuz, entre ellos 16 barcos minadores. EFE

