El euro baja después de las decisiones del BCE

Fráncfort (Alemania), 18 dic (EFE).- El euro bajó este jueves un poco después de que el Banco Central Europeo (BCE) mantuviera los tipos de interés en el 2 % y su presidenta, Christine Lagarde, dejara entrever que los dejarán ahí los próximos meses.

El euro se cambiaba hacia las 16.10 horas GMT a 1,1738 dólares, frente a los 1,1756 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1719 dólares.

Lagarde confirmó este jueves que la entidad «está en un buen lugar» con los tipos de interés en el 2 % pero que esta posición no es estática y que decidirá qué hacer según qué ocurra en la economía de la eurozona.

El Consejo de Gobierno del BCE no discutió hoy la posibilidad de bajar o de subir los tipos de interés, según Lagarde.

El euro se mantuvo hoy y se cambió en una banda de fluctuación estrecha alrededor de los 1,1750 dólares.

La política monetaria del BCE respalda al euro, mientras que la de la Reserva Federal (Fed) debilita al dólar porque probablemente bajará más sus tipos de interés en Estados Unidos.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1713 y 1,1760 dólares. EFE

