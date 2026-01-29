El euro baja pese a datos económicos buenos de la eurozona

Fráncfort (Alemania), 29 ene (EFE).- El euro bajó este jueves hasta el nivel de los 1,19 dólares tras la publicación de la subida de los pedidos a la industria de EE.UU. y a pesar de las buenas cifras de confianza económica en la eurozona.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1926 dólares, frente a los 1,1953 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1968 dólares.

La entrada de pedidos de bienes duraderos a la industria de EE.UU. subió en noviembre un 2,7 % respecto al mes anterior.

La confianza económica en la eurozona aumentó a 99,4 puntos en enero de 2026, 2,2 puntos más que en diciembre de 2025), según datos de la Comisión Europea (CE)

Estas cifras muestran una mejora de la confianza empresarial y del consumidor en la zona del euro.

La Reserva Federal (Fed) mantuvo sus tipos de interés entre el 3,5 y el 3,75 % y su presidente, Jerome Powell, mostró confianza en la economía estadounidense y el mercado laboral, por lo que podría mantener las tasas los próximos meses, aunque los mercados prevén dos recortes este año.

Las solicitudes semanales por subsidio por desempleo bajaron en EEUU la semana pasada hasta 209.000 (210.000 la semana anterior, según la cifra revisada) y permanecen en un nivel bajo.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que Washington persigue una política de dólar fuerte, comentarios que frenaron la depreciación del billete verde.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1908 y 1,1996 dólares. EFE

