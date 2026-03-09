El euro cae a 1,15 dólares después de que el petróleo se disparara, pero remonta después

Fráncfort (Alemania), 9 mar (EFE).- El euro bajó hoy hasta el nivel de los 1,15 dólares, mínimo desde hace tres meses, después de que el precio del petróleo se disparara bien por encima de 100 dólares, aunque logró remontar en la medida que el precio del crudo frenó la subida.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1586 dólares, frente a los 1,1584 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1555 dólares.

Las posiciones largas netas en euros (compras) han disminuido por tercera semana consecutiva, impulsadas por un aumento en las posiciones cortas (ventas) porque carece de estatus de refugio seguro, según los estrategas de Rabobank.

El euro podría caer por debajo de 1,15 dólares si los precios de la energía se mantienen elevados debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio, considera el analista de ING Chris Turner.

La preocupación por el encarecimiento de la energía, que dañará el comercio de la zona del euro, lastran al euro, añade Turner.

La confianza de los expertos de los mercados financieros en la economía de la eurozona bajó en marzo 7,3 puntos, hasta -3,1 puntos, debido a la guerra en Irán, después de haber subido durante tres meses consecutivos, según el instituto de análisis Sentix.

El dólar se beneficia del encarecimiento del petróleo, que se paga en dólares, porque EEUU es exportador neto de crudo.

El franco suizo está en niveles máximos frente al euro desde 2015 porque la guerra en Oriente Medio apuntala su carácter de refugio seguro y pese a que el Banco Nacional Suizo ha advertido de que está dispuesto a intervenir.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1508 y 1,1588 dólares. EFE

aia/fpa