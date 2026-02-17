El euro cae tras la inesperada bajada de la confianza inversora en Alemania

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 17 feb (EFE).- El euro cayó este martes debido a la aversión al riesgo y tras la inesperada bajada de la confianza inversora en Alemania y en la zona euro en febrero porque se esperaba una subida.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1807 dólares, frente a los 1,1856 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1826 dólares.

La demanda de dólares ha aumentado porque se considera un activo seguro mientras la renta variable cae dada la preocupación por el efecto negativo que puede tener la inteligencia artificial en algunas industrias.

La confianza inversora bajó inesperadamente un poco en febrero en Alemania porque «la economía alemana se encuentra en una fase de recuperación frágil».

El índice de confianza inversora del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) empeoró en febrero 1,3 puntos, hasta 58,3 puntos, respecto al mes anterior, cuando había subido mucho.

La confianza inversora en Alemania se estabiliza desde comienzos de año en un nivel visto por última vez a comienzos de 2022, antes de que Rusia invadiera Ucrania, comenta el economista jefe para Alemania de Deutsche Bank, Robin Winkler.

Las expectativas en la coyuntura de la zona del euro bajaron en febrero en 1,4 puntos, hasta 39,4 puntos, respecto al mes anterior.

Alemania tuvo en enero una inflación armonizada del 2,1 % interanual (2 % en diciembre de 2025), cifra acorde con el objetivo del BCE.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1805 y 1,1851 dólares. EFE

