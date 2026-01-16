El euro recupera los 1,16 dólares pero se cambia en una banda muy estrecha

Fráncfort (Alemania), 16 ene (EFE).- El euro recuperó este viernes los 1,16 dólares pero se cambió en una banda de fluctuación muy estrecha alrededor de ese nivel.

La moneda única europea se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1595 dólares, frente a los 1,1605 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1617 dólares.

El euro recuperó posiciones tras haber caído el jueves al nivel más bajo desde hace seis semanas por debajo de los 1,16 dólares.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo en una entrevista con el diario italiano ‘La Stampa’ que no prevé cambios en los tipos de interés en la zona del euro porque la inflación se estabilizará en torno al objetivo del 2 % y el crecimiento se acercará a su potencial.

No obstante, Lane hizo hincapié en que el BCE ajustará sus tipos de interés en caso necesario si la situación económica cambia.

La inflación armonizada de Alemania aumentó en 2025 un 2,3 % respecto a 2024 y en diciembre un 2 % interanuales.

Datos sólidos de la economía estadounidense apuntalan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá sus tasas de interés los próximos meses.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1587 y 1,1626 dólares. EFE

