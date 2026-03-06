El euro se mantiene alrededor de 1,16 dólares pese a datos débiles de empleo de EEUU

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 6 mar (EFE).- El euro se mantuvo hoy alrededor de los 1,16 dólares pese a los datos de empleo débiles de EEUU, mientras el precio del petróleo sigue su escalada alcista y los inversores se refugian en el dólar.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1577 dólares, frente a los 1,1585 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1561 dólares.

El dólar mantendrá la fortaleza en caso de que el conflicto bélico sea prolongado, prevé el economista jefe de Commerzbank, Jörg Krämer.

El desempleo subió en EEUU inesperadamente en febrero hasta el 4,4 % (4,3 % el mes anterior).

La caída de las ventas minoristas en enero del 0,2 % respecto al mes anterior también muestra que la economía estadounidense se debilita.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cree que es muy poco probable que el BCE toque los tipos de interés en la próxima reunión pese al conflicto con Irán, según dijo este viernes en una entrevista con la televisión regional catalana TV3.

La zona del euro creció en el cuarto trimestre de 2025 un 0,2 % respecto al trimestre anterior y un 1,2 % interanual.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1547 y 1,1621 dólares. EFE

