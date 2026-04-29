El euro se mantiene alrededor de 1,17 dólares antes de la Fed y el BCE

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Fráncfort (Alemania), 29 abr (EFE).- El euro se cambió este miércoles alrededor de los 1,17 dólares antes de que la Reserva Federal (Fed) comunique su decisión sobre los tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1691 dólares, frente a los 1,1696 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1706 dólares.

Esta semana los principales bancos del mundo deciden qué hacer con sus tipos de interés.

«El principal reto que tienen en común es que deben evaluar en qué medida el encarecimiento de los precios de la energía puede impulsar la inflación en sus respectivas economías», considera Zürcher Kantonalbank, uno de los mayores bancos de Suiza.

El Banco de Canadá mantuvo hoy los tipos de interés en el 2,25 % y la Fed mantendrá previsiblemente los tipos de interés en el rango entre el 3,5 y el 3,75 %.

El indicador de confianza económica de la Comisión Europea cayó en abril y la inflación armonizada subió en Alemania en abril hasta el 2,9 % (2,8 % en marzo), debido al incremento de los precios de la energía por la guerra en Irán.

Los analistas prevén que el BCE mantendrá el jueves los tipos de interés en el 2 % y que podría subirlos en junio.

Las negociaciones de paz para Irán están estancadas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara el plan de paz propuesto por Teherán.

El dólar se mantiene en general estable debido a la aversión al riesgo y podría subir si la Fed se muestra preocupada por el aumento de la inflación debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1683 y 1,1720 dólares. EFE

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