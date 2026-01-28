El euro sube con fuerza debido a la debilidad del dólar ante las políticas de Trump

Fráncfort (Alemania), 28 ene (EFE).- El euro sube con fuerza desde comienzos de la semana debido a la debilidad del dólar ante la pérdida de confianza porque las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionan el orden económico y geopolítico.

El euro se disparó hasta 1,2150 dólares, un máximo desde junio de 2021, después de que Trump dijera que no está preocupado por la reciente depreciación del billete verde, pero después volvió a caer hasta 1,197 dólares.

Trump no mostró preocupación por la depreciación del dólar en unas declaraciones a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

Al ser preguntado si el dólar había caído demasiado, Trump dijo: «no, me parece genial».

¿Tiene EEUU interés en un dólar más débil?

Estos comentarios han llevado a pensar que Trump podría tener interés en un dólar más débil, que impulse las exportaciones de EEUU, aunque no está claro que sea así.

El euro se ha apreciado un 3 % aproximadamente durante cuatro negociaciones consecutivas de subida.

«El dólar estadounidense, que inició una tendencia bajista el año pasado, probablemente seguirá debilitándose, porque EE.UU. desea un dólar más débil», opinó este miércoles el consejero delegado adjunto de la gestora de activos francesa Tikehau Capital, Thomas Friedberger.

La política comercial de Trump ha impulsado las ventas de dólares esta semana después de que amenazara a Corea del Sur con aranceles más elevados, del 25 % en vez del 15 %, por no cumplir el acuerdo al que llegaron el año pasado.

La incertidumbre sobre las políticas de EEUU perjudican al dólar y ha desencadenado en algunos momentos también ventas de bonos del Tesoro estadounidense.

El temor a un nuevo cierre de la Administración federal estadounidense a partir del sábado añade más leña al fuego.

Los demócratas del Senado han dicho que van a bloquear la financiación del Gobierno de Trump como respuesta de rechazo a su política migratoria, que ha dejado ya varios muertos por disparos de los agentes federales.

El euro inició la escalada alcista a comienzos de la semana porque rumores de intervención de EEUU y Japón para apoyar el yen debilitaron al dólar.

Las perspectivas de que la Reserva Federal (Fed) vaya a bajar sus tipos de interés a lo largo este año, aunque no este miércoles, contribuyen a la depreciación del dólar.

Incertidumbre

El comienzo de 2026 ha estado marcado por una incertidumbre política y económica elevada tras la intervención de EEUU en Venezuela, las tensiones entre EEUU y la Unión Europea (UE) debido a Groenlandia y nuevas amenazas de aranceles.

La analista de Commezbank Antje Praefcke consideró este miércoles que esta incertidumbre lleva a los inversores «a huir a activos tangibles seguros en los mercados financieros».

Los inversores se deshacen de activos convencionales como las divisas y los bonos y compran activos tangibles como el oro, la plata y, en cierta medida, acciones, que son participaciones en empresas.

«Activos seguros ya no parecen ser divisas en el sistema fiduciario como el dólar, el yen y el franco, sino los metales preciosos y posiblemente acciones de empresas», según Praefcke.

«Después de que el presidente de EEUU cuestionara y agitara primero el orden económico y después el orden geopolítico, el sistema financiero también está siendo sacudido», añade la analista del mercado de divisas.

Praefcke opina que «el presidente estadounidense no puede estar interesado en perder el dominio del sistema financiero y forzar una completa reorganización».

«Después de todo, ‘hacer grande América de nuevo’ (make America great again) debería incluir el sistema financiero y el dólar», argumenta Praefcke.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se ha comprometido con una «política del dólar fuerte».

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense se mantiene estable

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense se ha mantenido muy estable porque se prevé que la Fed bajará los tipos de interés, la economía de EEUU es sólida, los inversores no están muy preocupados por la pérdida de independencia de la Fed y ha aumentado la demanda extranjera de esos bonos, según el director de Estrategia de UniCredit, Luca Cazzulani.

Aunque anticipa «una reducción gradual en la exposición global de los inversores con el tiempo», Cazzulani considera que es improbable que las ventas de bonos del Tesoro estadounidense se usen como armamento y se realice una desinversión coordinada.

Cazzulani observa una reducción gradual de la exposición extranjera a los activos de EEUU como un riesgo a medio plazo, pero considera que ventas coordinadas parecen mucho menos probables porque los inversores perderían mucho dinero .

Una caída sostenida de la demanda de estos bonos sería problemática para EEUU dado su gran déficit presupuestario y la fuerte emisión de deuda. EFE

