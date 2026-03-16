El euro sube tras la caída del petróleo pese a escalada de la violencia en Oriente Medio

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Fráncfort (Alemania), 16 mar (EFE).- El euro subió este lunes y superó de nuevo los 1,15 dólares tras la caída de los precios del petróleo, al inicio de una semana en la que varios bancos centrales grandes deciden sobre sus tipos de interés y pese a la aversión al riesgo tras la escalada de la violencia en Oriente Medio del fin de semana.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1496 dólares, frente a los 1,1438 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1478 dólares.

Los precios del petróleo bajaron tanto el Brent, de referencia en Europa, como el Texas de EEUU, pese a que el estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado, aunque el fin de semana pasaron algunos tanques.

El euro se ha depreciado entre un 3 y un 3,5 % desde que comenzó la crisis. Por cada aumento del 10 % del precio del petróleo, el euro cae un 0,7 % respecto al dólar, según el análisis de la MUFG.

Los inversores son cautelosos antes de las reuniones de los bancos centrales. Esta semana deciden sobre los tipos de interés el BCE, la Reserva Federal (Fed), el Banco de Japón (BoJ), el Banco de Inglaterra (BoE), el Banco Nacional Suizo (SNB) y el sueco Sveriges Riksbank.

Los bancos centrales analizarán el efecto de la escalada del conflicto en Oriente Medio en los precios de la energía y en la inflación y el crecimiento.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo recientemente que harán todo lo necesario para evitar que la inflación se dispare como lo hizo en 2022 y 2023 después de que Rusia invadiera a Ucrania.

La moneda única se cambió hasta una banda de fluctuación entre 1,1415 y 1,1502 dólares. EFE

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