El euro termina la semana estable en 1,1537 dólares ante subidas del precio del petróleo

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Berlín, 27 mar (EFE).- El euro bajó este viernes ligeramente hasta los 1,1537 dólares en una jornada en la que el precio del petróleo continuó su crecida y en un contexto marcado por la incertidumbre generada por guerra de Irán.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1537 dólares, valor casi idéntico respecto a los 1,1538 dólares de la víspera.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1517 dólares.

A falta de un día para que se cumpla un mes del inicio de la campaña de bombardeos de EE.UU e Israel contra Irán y los ataques de represalia de Teherán contra varios países de Oriente Medio, e incluso Chipre, el euro se mantuvo estable, pero ha perdido enteros respecto a los 1,180 dólares en los que se situaba antes de comenzar el conflicto.

La pérdida de valor de la moneda única frente al billete verde tiene lugar en un momento en el que el precio del petróleo, este medio día, había visto incrementar su precio hasta un 2,56 % en el caso del brent por la incertidumbre derivada de la guerra de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado a Irán hasta el próximo 6 de abril para que desbloquee el estrecho de Ormuz, punto crucial para el tráfico comercial internacional, especialmente de hidrocarburos, con destino Asia.

En este contexto, los ministros de Economía y Finanzas del euro descartaron este viernes activar la cláusula de salvaguarda que suspendería la aplicación de las reglas de disciplina fiscal para permitir un mayor gasto público.

La Comisión Europea cree que, en cualquier caso, ahora mismo no se dan las condiciones para utilizarla puesto que la economía europea se ralentizará, pero no está en recesión. EFE

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