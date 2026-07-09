El Eurogrupo espera que la guerra en Oriente Medio sea «temporal» pese a la nueva escalada

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Bruselas, 9 jul (EFE).- El presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de Grecia, Kyriakos Pierrakakis, mostró este jueves su confianza en que la guerra en Oriente Medio sea «temporal» pese a la reciente escalada, de forma que los precios energéticos vuelvan a retroceder, aunque también destacó la «resiliencia» de la economía europea gracias a las inversiones de los últimos años.

«Con respecto a los acontecimientos recientes en Oriente Medio, espero, todos esperamos, que puedan ser bastante temporales», expresó el ministro de Finanzas de Grecia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Eurogrupo.

Pierrakakis recordó que los precios de la energía descendieron tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán el pasado 17 de junio y mostró su confianza en «volver a este perímetro» a pesar de los recientes ataques de Washignton a Teherán y la respuesta del segundo contra distintos países del Golfo.

En cualquier caso, el presidente del Eurogrupo recordó que la «palabra clave que describe la economía europea es resiliencia» y enfatizó que la UE ha conseguido que la crisis de Oriente Medio tenga un impacto menor de lo que habría tenido gracias a las inversiones en energía realizadas tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania.

«El plan es centrarse en las reformas que tenemos que hacer como Estados miembros. No elegimos las crisis que tenemos que gestionar, las crisis nos eligen a nosotros, pero podemos elegir las políticas y las reformas», remarcó Pierrakakis.

En la misma línea, el ministro de Finanzas irlandés, Simon Harris, cuyo país preside este semestre el consejo de la UE, subrayó el «empeoramiento» del conflicto en Oriente Medio en los «últimos días» y el «impacto directo» que tiene sobre los ciudadanos, en particular en materia de precios energéticos.

«La UE es demasiado dependiente de los combustibles fósiles y, en consecuencia, ahora nos vemos por segunda vez en un lustro en una crisis energética derivada de decisiones de personas que no son europeas», dijo Harris.

En este sentido, abogó por que la respuesta de la UE se centre en seguir abogando por una desescalada del conflicto, así como en acelerar su transición energética para ganar en seguridad y autonomía.

La Comisión Europea rebajó en mayo las perspectivas de crecimiento del área del euro para este año tres décimas, hasta el 0,9 %, y elevó la proyección de inflación en un punto, al 3 %, por el ‘shock’ energético generado por el conflicto y el cierre del estrecho de Ormuz.

En junio, el Fondo Monetario Interancional empeoró también su proyección para la economía del euro, rebajando la perspectiva de aumento del PIB hasta el 0,9 % y elevando la de inflación hasta el 2,8 % para 2026. EFE

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