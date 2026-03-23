El europeísta Golob afronta difícil formación de Gobierno tras su muy ajustada victoria

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Zagreb, 23 mar (EFE).- El gobernante Movimiento por la Libertad (GS) del primer ministro en funciones de Eslovenia, el liberal y europeísta Robert Golob, ha anunciado este lunes que comenzará de inmediato las conversaciones con otros partidos para formar un nuevo Ejecutivo tras ganar por un muy ajustado margen las legislativas del pasado domingo.

Ante la polarización y fragmentación del espectro parlamentario, estas negociaciones se presentan «difíciles», admitieron fuentes del GS, citadas por la agencia eslovena STA.

El GS ganó los comicios con el 28,62 % de los votos, apenas 0,67 puntos más que su gran rival, el Partido Democrático Esloveno (SDS) del ‘trumpista’ Janez Jansa, que obtuvo el 27,95 %, lo que se traduce en 29 y 28 diputados en el Parlamento de 90 escaños, para cada formación, respectivamente.

Además de esas dos formaciones, otros cinco partidos menores consiguieron entrar en el hemiciclo, según el recuento oficial del 99,85 % de los votos.

Con un 9 % del apoyo popular, la conservadora Nueva Eslovenia (NSi), socio tradicional de Jansa, logra 9 escaños, seguida de los socialdemócratas (7 %, 6 escaños), la ‘Izquierda’ (6 %, 5 escaños ), los Demócratas (7 %, 6 escaños) y el partido antisistema Resni.ca, que con casi el 6 % y 5 escaños podría ser determinante en la composición de la nueva coalición.

Otros dos escaños están reservados para las minorías italiana y húngara, cuyos representantes tradicionalmente se asocian al ganador de los comicios.

Golob señaló anoche, tras conocerse el resultado de las urnas, que para la realización de su programa electoral quiere reunir a “todas las fuerzas democráticas en el Parlamento». EFE

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