El ex One Direction Zayn Malik pospone su gira por EE.UU. por la muerte de Liam Payne

2 minutos

Londres, 20 oct (EFE).- El exmiembro de One Direction Zayn Malik ha anunciado que pospone su gira por Estados Unidos tras la muerte esta semana de su compañero en la banda Liam Payne a los 31 años tras caer de un balcón en un hotel de Buenos Aires.

«Debido a la desgarradora pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la parte de EE.UU. de la gira ‘Stairway to the Sky’, dijo Malik a través de un mensaje en sus redes sociales.

Las fechas de la gira estadounidense están siendo reprogramadas para enero y el artista informará de ellas en los próximos días, según se hayan establecido.

Quienes compraron los billetes para los conciertos originales no tendrán ningún cambio y podrán usarlos en las nuevas fechas.

Sin embargo, Malik, que tenía previsto iniciar su gira por Estados Unidos con una actuación en San Francisco el próximo miércoles, no hizo referencia a sus conciertos programados para el Reino Unido, el primero de los cuales en Edimburgo el próximo 20 de noviembre.

Malik dejó One Direction durante la gira de la banda en 2015, antes de que los otros cuatro componentes decidieran separarse el año siguiente.

El viernes, el cantante agradeció a su antiguo compañero que le apoyara en «algunos de los momentos más difíciles de mi vida» a través de las redes sociales.

«Cuando echaba de menos mi hogar cuando tenía 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me querías», recordó.

«Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo, eras testarudo y no te importaba decirle a la gente cuando se equivocaba», escribió Malik.

También se refirió a la relación a veces tumultuosa de los compañeros de banda al indicar que, «aunque nos peleamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso». EFE

er/amg