El exinternacional argentino Enzo Pérez ficha por Argentinos Juniors



Buenos Aires, 6 ene (EFE).- El argentino Enzo Pérez, exintegrante de la Albiceleste y que pasó por el fútbol de España y Portugual, se convirtió este martes en nuevo jugador de Argentinos Juniors tras haber finalizado su contrato con River Plate.

El mediocampista de 39 años firmó un el Bicho hasta fin de año e integrará el plantel dirigido por Nicolás Diez, con la mira puesta en la Copa Libertadores.

El club anunció este martes la incorporación de Pérez a través de las redes sociales, donde publicó un vídeo del jugador con el uniforme rojiblanco y la palabra «jerarquía».

El futbolista, surgido en Godoy Cruz de Mendoza, tuvo dos pasos por Estudiantes de La Plata y River Plate y disputó siete temporadas en Europa, entre el Benfica portugués y el Valencia español.

Con la camiseta argentina, disputó un total de 26 encuentros entre 2009 y 2018, incluyendo dos participaciones mundialistas: Brasil 2014 y Rusia 2018.

Tras un 2025 irregular en el Millonario, quedó libre a fin de año y optó por Argentinos Juniors, club con el que enfrentará al Barcelona de Ecuador en la fase preliminar de la Libertadores el próximo mes, en el que cumplirá 40 años.

La llegada de Pérez su suma a otra incorporación de peso por parte del club de La Paternal, tras el anuncio esta semana de la llegada a préstamo por seis meses del portero internacional chileno Brayan Cortés, proveniente del Colo Colo tras disputar el último semestre en el uruguayo Peñarol. EFE

