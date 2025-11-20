El exjefe del Tesoro de EEUU renuncia a la junta de OpenAI por unos correos con Epstein

afp_tickers

2 minutos

El exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers renunciará a la junta directiva de OpenAI y dejará de dar clases en Harvard, informó el miércoles la prensa, después de se hicieran públicos correos electrónicos que lo vinculan con Jeffrey Epstein.

Los emails pusieron de manifiesto que Summers mantenía una estrecha comunicación con el fallecido delincuente sexual, por lo que se vio obligado a anunciar el lunes su retiro de la vida pública.

Summers fue secretario del Tesoro bajo el gobierno del presidente Bill Clinton (1993-2001) y presidente de la prestigiosa Universidad de Harvard en la década de 2000.

«En consonancia con mi anuncio de retirarme de mis compromisos públicos, también he decidido dimitir de la junta directiva de OpenAI», que integraba desde 2023, declaró Summers en un comunicado a los medios estadounidenses, entre ellos CNN y The New York Times.

«Estoy agradecido por la oportunidad de haber prestado mis servicios, entusiasmado con el potencial de la empresa y deseoso de seguir sus progresos», añadió el exfuncionario sobre la compañía creadora de ChatGPT.

Summers ha dicho que está «avergonzado» de su comunicación con Epstein, pero niega haber cometido algún delito.

La renovada polémica pública en torno a Jeffrey Epstein ha dominado el debate político en Estados Unidos en las últimas semanas, desatando un enfrentamiento entre legisladores y el presidente Donald Trump, quien fue amigo del acaudalado delincuente sexual convicto.

El magnate republicano promulgó el miércoles una ley que exige la divulgación de los documentos gubernamentales sobre el caso.

Trump se había resistido durante meses a la publicación de los archivos, pero esta semana sorprendió al dar marcha atrás y garantizar que la legislación se aprobara en el Congreso.

Epstein, un poderoso financiero, se movió durante años en círculos de élite, cultivando estrechos vínculos con magnates empresariales, políticos, académicos y celebridades, para quienes se le acusó de traficar con niñas y mujeres jóvenes con fines sexuales.

Se suicidó en su celda en agosto de 2019.

ceg/ane/dhw/arm/meb