El exlíder del Sinn Féin, Gerry Adams, niega en un juicio haber pertenecido al IRA

afp_tickers

2 minutos

Gerry Adams, histórico dirigente norirlandés del partido nacionalista Sinn Féin, negó el martes haber pertenecido al Ejército Republicano Irlandés (IRA) durante un juicio en su contra en Londres.

Adams asumió en 1983 el liderazgo del Sinn Féin, el brazo político del IRA, un grupo paramilitar opuesto a toda presencia británica en la isla de Irlanda.

Sus presuntos vínculos con los paramilitares le valieron varias estancias en prisión en los años 70, sin que la justicia lograra nunca establecer una relación.

Tres víctimas de atentados cometidos por el IRA emprendieron una acción judicial contra Adams, acusándolo de haber sido uno de los responsables de los ataques.

Es la primera vez que el exlíder político norirlandés, de 77 años, comparece ante un tribunal inglés.

Los tres demandantes resultaron heridos en atentados en Inglaterra, que causaron tres muertos entre las décadas de 1970 y 1990, durante el período conocido como los «Troubles» (Problemas) en Irlanda del Norte.

El exlíder del Sinn Féin se presentó ante el Tribunal Superior de Londres vestido con una chaqueta adornada con un trébol, símbolo de Irlanda, y con una insignia con los colores de la bandera palestina.

Adams comenzó su testimonio deseándole al juez «una feliz fiesta de San Patricio», el patrón de Irlanda, que se celebra este martes 17 de marzo.

«No pertenecía al IRA», repitió Adams durante su testimonio.

«Nunca estuve implicado ni tuve conocimiento previo» de los tres atentados con bomba en los que resultaron heridos los demandantes, añadió además en su testimonio escrito, del cual se leyeron extractos durante la audiencia.

Cuando fue interrogado por uno de los abogados de los tres demandantes – John Clark, Jonathan Ganesh y Barry Laycock – sobre las actividades del IRA, Adams respondió que la actividad del grupo armado «era resistir la ocupación británica» en una parte de Irlanda.

«No defiendo todas las acciones del IRA», pero «la gente tiene derecho a resistir una ocupación», insistió.

Las víctimas reclaman a Gerry Adams una libra (1,30 dólares) simbólica en concepto de daños y perjuicios.

Los «Troubles», que enfrentaron a nacionalistas republicanos, principalmente católicos, y a unionistas, en su mayoría protestantes, partidarios de mantener Irlanda del Norte dentro de Reino Unido, duraron 30 años y causaron cerca de 3.500 muertos.

La violencia terminó con la firma de los Acuerdos de Viernes Santo en 1998, de los que Adams fue uno de los negociadores.

mhc/alm/psr/meb